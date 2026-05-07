Regissør John Hughes' filmer har en spesiell plass i hjertet mitt, særlig hans tidligere prosjekter som virkelig la grunnlaget for det vi i dag betrakter som en "coming-of-age"-historie. The Breakfast Club, Sixteen Candles, Ferris Bueller's Day Off... Dette er ikoniske filmer som fortsatt skiller seg ut på grunn av sin karisma og sitt hjerte, og grunnen til at jeg tar opp dette som innledning til min anmeldelse av Mixtape, er at Beethoven & Dinosaurs nyeste prosjekt føles som en John Hughes-historie i alle betydninger av ordet.

Det teamet som laget The Artful Escape har kokt sammen Mixtape med en herlig og lidenskapelig historie som følger tre tenåringer på deres siste eventyr. Vi snakker ikke om å redde verden eller en storslått biltur som krysser kontinenter, dette er en historie som utspiller seg i løpet av én dag i én by, og som følger tre utrolig velskrevne unge voksne. Den er jordnær og ærlig, søt og nostalgisk, og den treffer og fremkaller alle de følelsene man får når man ser en John Hughes-film.

Premisset for eventyret er i bunn og grunn å forberede seg til en siste fest før sommeren tar slutt og de elskede vennene drar hver til sitt for å starte voksenlivet. For å nå et slikt mål må man klare mange utfordringer som alle tenåringer må takle, blant annet å skaffe sprit til tross for at man er mindreårig, unngå trøbbel, håndtere nye følelser, og du skjønner hva jeg mener. Og alt dette er satt til et fantastisk lydspor der hver sang spiller sin rolle og effektivt definerer "kapittelet" i historien du opplever, som kan være en hendelse i nåtiden eller et kort minne som gir litt narrativ forklaring på hvorfor vi ikke liker en bestemt karakter, Jenny "freakin" Goodspeed, for eksempel.

Denne ideen om å kombinere handling og musikk på en effektiv måte er et av elementene som gjør at Mixtape skiller seg ut fra konkurrentene, for dette spillet oser rett og slett av personlighet og sjarm. Hver eneste scene føles autentisk og karismatisk, til og med viktig for den videre historien, og kanskje fungerer dette så fantastisk fordi Mixtape heller ikke kaster bort tiden din som spiller. Spillet er i beste fall noen timer langt, men det er så intrikat og målbevisst satt sammen at ingenting føles malplassert, og du vil bli fortapt og fortryllet av den videre historien.

Trioen av hovedkarakterer er også utmerket skulptert, og hver enkelt, enten det er hovedpersonen Stacy eller hennes to nære venner Slater og Cassandra, fremstår som personer som rett og slett kunne vært virkelige. Igjen føles de som karakterer tatt rett ut av en John Hughes-film, som om hver av de tre kunne blitt sluppet inn i The Breakfast Club og følt at de hørte hjemme der. De er feilbarlige og uansvarlige, omsorgsfulle og lidenskapelige - de er tre mennesker som man gjerne vil møte og bli med på deres sprø påfunn.

Og apropos "sprø påfunn", Mixtape har mye å glede seg over for fansen. Du kan se hvor Beethoven & Dinosaur har hentet inspirasjonen fra, for her finner vi forfølgelsesjakter gjennom byen og nabolagenes bakgårder som føles autentisk Ferris Bueller, mens kaotiske rømninger fra handlevogner gir en mer unik stil som likevel føles som om den hører hjemme i denne sjangeren. Det fantastiske med disse mer actionorienterte spillsekvensene er at de ikke overdøver den bredere historien, de skiller seg rett og slett ut som fantastiske kulisser, samtidig som de gir god plass til øyeblikkene der tempoet senkes og du kan nyte godt selskap og hoppe på steiner på en isolert innsjø. Mixtape når aldri et halsbrekkende tempo der du sliter med å holde deg fast, men det har oppturer og nedturer som Beethoven & Dinosaur uanstrengt navigerer for å skape en historie du ikke vil legge fra deg eller gå bort fra.

Så ja, som du sikkert kan skjønne, er Mixtape for det meste en fortellende opplevelse der du får følge kjernehistorien og i hovedsak fungerer som en passasjer i denne oppvekstfortellingen. Men det er mange øyeblikk der du tar kontrollen, enten det er i mer avslappende scener der du velger hvordan du skal male døren til gjemmestedet ditt, eller når du kjører skateboard rundt i den lokale byen og bare nyter den kunstneriske skjønnheten mens du dukker deg og snirkler deg rundt møtende trafikk.

Dette er et spill som ikke er spesielt mekanisk komplekst, men som er laget med en så klar kreativ visjon at det er vanskelig å utsette noe på det. Hver del av Mixtape føles som om den hører hjemme, det være seg de stop-motion-lignende animerte figurene, den pittoreske og fargerike kunstneriske retningen, det enkle, men raffinerte narrative premisset, den utrolige bruken av musikk som har blitt fagmessig kuratert. Mixtape er en film brakt til liv på en måte som få kan konkurrere med, og selv om det kan være over på et øyeblikk, vil det Beethoven & Dinosaur har presentert med dette spillet etterlate et merkbart inntrykk på deg lenge etter at rulleteksten ruller. Seriøst, gå og spill Mixtape. Du vil ikke bli skuffet.