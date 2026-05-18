Mixtapes lisensierte sanger har blitt betalt "til evig tid"

HQ

Det er faktisk ganske vanlig at et videospill blir fjernet fra butikkfronten fordi den lisensierte musikken det bruker er i ferd med å gå ut på dato. For spill med populære og viktige låter i lydsporene er det ikke uvanlig at musikken lisensieres for en begrenset tidsperiode, noe som til slutt kommer tilbake til skaperne når det er på tide å enten ta avgjørelsen om å forlenge lisensen eller i stedet fjerne spillet og i praksis legge det ned for godt.

Med en så stor avhengighet av musikk og bruk av store band og sanger, kan du være nysgjerrig på hvilken skjebne som til slutt ligger nedover linjen for Beethoven & Dinosaur's Mixtape? Hvis du var bekymret for at spillet til slutt ville forsvinne på grunn av lisenser som utløper, blir vi fortalt at vi ikke trenger å bekymre oss overhodet, ettersom lisensene sies å ha blitt betalt "i all evighet".

Dette ble bekreftet av kreativ direktør Johnny Galvatron til Kotaku, hvor det nevnes at utvikleren betalte ekstra for lisensene for å sikre at de ville være rundt og brukbare for godt, noe som uten tvil er et utmerket valg for Mixtape. Dette har også blitt bekreftet av utgiveren Annapurna Interactive, som uttaler følgende i et innlegg på sosiale medier.

"Vi hørte noen si at Mixtape ville bli fjernet fra listen på grunn av at musikklisensene utløper. Det var en løgn."

Har du spilt Mixtape ennå? Hvis ikke, ikke gå glipp av vår dedikerte anmeldelse.