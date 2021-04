Du ser på Annonser

Baseballsesongen er for alvor i gang over dammen, og som vanlig er årets utgave av MLB The Show like bak. Nytt for året er derimot at spillet også slippes til Xbox etter å ha vært eksklusivt for PlayStation i hele sitt 15-årige liv.

Selv om baseball er en relativt liten sport på denne siden av Atlanteren har spillene økt i interesse mer enn selve sporten de siste årene, og mye av dette skyldes MLB The Show og deres fantastiske presentasjon. Selv om spranget ikke er like stort mellom konsollgenerasjoner som tidligere, er absolutt ikke grafikken og presentasjonen noe dårligere i MLB The Show 21 enn før, og med cirka hundre nye animasjoner er det jo også litt nytt tilskudd i det minste.

Ulikt andre sportsspill er San Diego Studios kjent for å gi spillerne nytt innhold hvert år som er blitt godt mottatt. Mengden av innhold i disse spillene er langt over hva vi ser i spillserier som FIFA, og de senere årene Madden. Heldigvis for oss europeere har fokuset denne gangen i hovedsak vært enspillermodus, noe som gjør at vi slipper å tenke på dårlig tilkobling til spillere i statene når vi skal fullføre oppgaver. Hvor du måtte gjøre et visst antall kamper i flerspillermodus tidligere kan du nå spille i rolig og lagfri tilstand i enspillermodus.

En stor del av spillet er Diamond Dynasty-modusen som er spillets svar på Ultimate Team fra EA sine sportsspill. Den største forskjellen mellom de to utgiverne er at det er langt lettere å bygge et konkurransedyktig lag kun ved hjelp av å spille spillet fremfor å dra frem visakortet og fylle opp spillkontoen med virkelige penger. Med et fjell av innhold til å låse opp både spillere, utstyr og virtuell valuta (stubs) er det ikke noe problem å følge etter de beste lagene selv uten å måtte ty til mikrotransaksjoner. Skulle du derimot ikke ha tid til å spille så mye, og heller ønsker å ta snarveien via lommeboka kan du bruke penger på å kjøpe stubs som både kan brukes direkte til å kjøpe spillere eller pakker. Med andre ord slipper du å legge all tillit til at du skal være heldig ved pakkeåpning om det er enkelte spillere du bare må ha. Dette er, og har alltid vært, den mest populære funksjonen i spillserien.

Du kan enkelt bygge et bra lag uten å bruke masse penger.

Det bugner ikke over av nytt innhold på modusfronten i år. Mye av det skyldes at spillet slippes til både forrige- og denne generasjons konsoller. En ting de har lagt til (kun til PS5- og Xbox Series-versjonene) er en stadionbygger. Å kunne bygge din egen stadion helt fra bunn av gjør spillopplevelsen mye mer personlig, og detaljene du kan legge i stadionet er imponerende. Dette vil nok i tillegg bare bli utvidet over tid, med flere elementer tilgjengelig.

Bygg ditt eget personlige stadion fra bunn av for å få et personlig preg.

Med tanke på spillbarhet er det største tilskuddet pinpoint pitching. Dette gjør at du kan være langt mer presis med pitchingen i spillet, men det krever også mer nøyaktighet fra deg som sitter med kontrolleren i hendene. Mekanikken som er brukt kan virke kjent fra 2K sitt PGA-spill hvor det gjelder å være ekstremt presis med den analoge styrespaken for å få det resultatet du ønsker. Jeg er definitivt ingen god baseballspiller verken i virkeligheten eller virtuelt, men med min erfaring fra mange timer med PGA falt denne metoden meg mer naturlig enn de gode gamle måtene å pitche på. Nå om jeg bare kunne funnet en måte å ikke svinge etter hver eneste håpløse ball som kastes mot meg...

Klarer du å mestre pinpoint pitching har du en stor fordel.

MLB The Show holder ikke noe tilbake fra de tidligere utgavene av serien, og selv med noen serverproblemer i early access-perioden ser det ut som spillet er i god stand. En del av fanbasen er, klok av skade, livredde for en patch på utgivelsesdatoen skal ødelegge spillet som så ofte skjer med sportsspill, men selv om noen småjusteringer skulle gjort ting verre er dette uten tvil det beste baseball-spillet på markedet. Legger du til at spillet er inkludert ved utgivelse via Xbox Game Pass er det ingen grunn til å ikke prøve det ut om du allerede abonnerer på denne tjenesten. Det kan overraske, du trenger ikke nødvendigvis like sporten for å kose deg med spillutgaven av sporten.