MLB The Show 21 er seriens raskest selgende spill

Reaksjonene lot selvsagt ikke vente på seg da Sony annonserte at de tidligere PlayStation-eksklusive MLB The Show-spillene ville begynne å komme til Xbox, og de ble ikke akkurat mindre da det viste seg at MLB The Show 21 skulle lanseres rett på Xbox Game Pass. Du kan uansett være trygg på at Major League Baseball er ekstremt fornøyd med avgjørelsen.

Dette siden Sony bekrefter at MLB The Show 21 har blitt seriens raskest selgende spill ved å allerede ha solgt over 2 millioner eksemplarer. Da teller de ikke med Xbox Game Pass heller, for i samme pressemelding bemerkes det at over 4 millioner spillere har prøvd det.