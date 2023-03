HQ

MLB The Show-serien har vært en av de aller mest populære sportsseriene de senere årene, og det med god grunn. Med et utviklerteam som bryr seg om spillerne, og i tillegg evner å høre på tilbakemeldinger uten at det tar helt av er sjelden vare for oss sportsentusiaster. Der vi er vant til at EA for eksempel ikke endrer på ting annet enn mellom hver utgivelse har San Diego Studios en tendens til å fikse de mest alvorlige problemene på kort tid. Kanskje nettopp derfor virker årets utgave som en blåkopi av tidligere versjoner.

For det er ikke store forskjellene å finne med MLB The Show 23. Grafikken i spillet er så bra at det faktisk er vanskelig å gjøre den mye bedre uten å ha en helt ny grafikkmotor, og dette er ikke på plass riktig enda. Ikke er det særlig grunnlag for å gjøre det heller all den tid grafikken er rett og slett strålende, og det er absolutt ikke noe å trekke for her. At det skjer en grafikkglipp en gang i blant lever jeg godt med. Slik er det på absolutt alle spill. Hvem har vel ikke hatt Arthur Morgan sittende fast inni ett tre for eksempel?

En av de mest populære modusene i serien er Road to The Show, hvor du kontrollerer én spiller i stedet for hele laget. Litt som proffklubber / be a pro i EA-verdenen. Dette var en veldig velkommen modus da den først ble introdusert, og detaljene var veldig bra på de aller fleste nivåene. Problemet nå er at det har gått åtte år, og ting er akkurat det samme som det var ved utgivelse. Det er det samme kontoret du ser, med den samme sofaen, de samme bildene på veggen og den samme dialogen med trenerne. Fortellerstemmen er også den samme, og også her er manuset uforandret. Med andre ord så er en av de aller mest populære modusene kopiert og limt inn fra '22 til '23. Det fungerer, for all del, men det er jo litt skuffende for oss som ønsker litt forbedring.

Der hvor endringen er størst, og innholdet er mest, er San Diego Studios' utgave av 'ultimate team' som vi kjenner fra EA serien. Diamond Dynasty er nok en populær modus hvor du samler både nåværende og historiske spillere til et sammensatt lag for å utføre utfordringer, og å spille mot andre. Uten å gå for mye detaljert inn på alle nyhetene her så må jeg si at det er overveldende mye innhold, og for meg som europeer som ikke har like god innsikt i MLB som mange andre er det kanskje litt vel mye. Jeg får riktignok lært meg litt mer om historiske spillere jeg ikke kjente til fra før, men hjernen min begynner allerede å overfylles med innhold fra dette. Det som har imponert meg mest med denne spillmodusen er at det aldri har vært nødvendig å bruke masse penger på å få satt sammen et godt lag. Har du litt tid å investere i spillet kan du fort ha et høykvalitetslag uten å bruke en eneste krone på å kjøpe spillere eller pakker. Det er alltid positivt.

Selve spillbarheten er også rimelig uendret. Med små endringer i 'outfield play', i mangel av et bedre norskt ord, og at du kan illustrere et balltre som PCI-markør nå, er det lite nytt å fortelle om på den fronten. Men igjen, litt som med RTTS, så funker det fint, og det er egentlig ikke så viktig å gjøre endringer på ting som fungerer godt allerede.

Kort oppsummert er MLB The Show 23 en kopi av forgjengeren, men med en rekke nytt innhold dersom du spiller Diamond Dynasty. Spiller du ikke denne modusen kan du like greit holde deg til fjorårets versjon med mindre du har Xbox Game Pass selvsagt, ettersom spillet er inkludert her fra offisiell utgivelse 28. mars. Jeg kommer til å spille dette i mange timer de første to ukene, som jeg alltid gjør, men så blir det nok andre spill som tar over for meg, og jeg faller tilbake på dette en gang utpå høsten når sluttspillet i MLB drar i gang. Hvorfor skal jeg endre meg når SDS ikke endrer spillet sitt liksom?