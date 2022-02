Mobbe-anklaget The Witcher 3-regissør lager nytt spill

HQ

I fjor ble det kjent at The Witcher 3: Wild Hunt sin "Game Director", Konrad Tomaszkiewicz, sa opp hos CD Projekt Red etter å ha blitt anklaget for å ha mobbet andre ansatte. Det har selvsagt vært stille fra han siden den gang, noe som tydeligvis også skyldes at han har jobbet knallhardt bak kulissene.

Nå forteller Tomaszkiewicz at han har dannet et nytt utviklerstudio kalt Rebel Wolves sammen med en rekke tidligere kollegaer fra The Witcher- og Cyberpunk 2077-dagene i tillegg til et par andre som blant annet laget Shadow Warrior 2. Derfor overrasker det nok ikke at de allerede har startet utviklingen av et nytt dark-fantasy-rollespill som skal by på en heftige og følelsesladet historie i nydelige omgivelser med unikt gameplay. Som mange andre i disse dager poengteres det at disse målene skal oppnås uten å ofre utviklernes helse med ekstremt såkalt crunch, noe de håper bruken av Unreal Engine 5 vil hjelpe med.

Siden prosjektet fortsatt er i en veldig tidlig fase får vi ikke vite stort mer enn det, men konsepttegningen gir en liten indikasjon på hva som er i vente om noen år.