Mobbing blir tilpasset vår tid i Mike Flanagans filmatisering av « Carrie

Mike Flanagans filmatisering av « Carrie er ikke en 1:1-remake av verken den opprinnelige filmen fra 1976 eller Stephen Kings roman med samme navn. Den handler om en jente med overnaturlige evner som blir mobbet av klassekameratene når hun endelig begynner på videregående. Med telekinetiske krefter til rådighet er det forhåpentligvis ikke for mye av en spoiler å si at « Carrie ikke er den første jenta du vil legge deg ut med.

Vi visste at Flanagans tolkning av Kings roman – som er den fjerde filmatiseringen av « Carrie – ville ha sin egen særegenhet. Det er en Carrie »-historie for den moderne tidsalderen, noe som vises gjennom en falsk Instagram-konto opprettet i hennes navn, samt at mobiltelefoner brukes til å filme « Carrie og gjøre mobbingen av henne enda verre. I traileren ser vi Carries klassekamerater komme nær henne og late som om de er vennene hennes, og da stiller hun det berettigede spørsmålet: hvorfor forble de ikke bare vennene hennes?

Det ville sannsynligvis ha spart dem for all den redselen som venter i den siste halvdelen av denne miniserien. « Carrie har premiere 7. oktober, og alle episodene vil bli sluppet samtidig på Prime Video. Se traileren selv nedenfor: