Mobilspillgiganten Scopely kjøper Niantics spillavdeling for 3,5 milliarder dollar

For noen uker siden hørte vi om et mulig salg av Pokémon Go fra Niantic til Scopely Inc, en mobilspillgigant med base i Saudi-Arabia som hadde lagt en avtale på 3,5 milliarder dollar på bordet for selskapet, og det ser ut til at eierne har hentet sjekken.

Som Deadline rapporterer, er Niantics spilldivisjon nå en del av Scopely Inc, inkludert de mest lønnsomme og velkjente IPene som Pokémon Go, Pikmin Bloom og Monster Hunter Now. Det betyr at disse tre spillene blir med i Scopelys allerede vellykkede portefølje av IP-er, som inkluderer pengemonsteret Monopoly Go, uten tvil det mest lønnsomme mobilspillet i historien.

"Scopely har alltid vært fokusert på å dyrke meningsfulle fellesskap gjennom en felles kjærlighet til spill, og Niantics spillorganisasjon er en av de beste i verden på dette området. Vi er ekstremt inspirert av det teamet har bygget opp i løpet av det siste tiåret, og leverer innovative opplevelser som fenger et stort og varig globalt publikum og får folk ut i den virkelige verden. Vi ser frem til å akselerere teamets kreativitet ytterligere gjennom vårt partnerskap", sier Tim O'Brien, Chief Revenue Officer og styremedlem i Scopely.