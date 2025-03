Mod gjør Like a Dragon: Infinite Wealths turbaserte kamp til en brawler

HQ

For mange er Yakuza fremdeles en lite kjent serie, spesielt for de tidlige spillene som kom til Europa på begynnelsen av 2000-tallet. SEGA har sakte men sikkert brakt serien til mainstream, og de siste utgavene kan nå betraktes som fullskala suksesser, med sine forskjellige kampsystemer, dype historie og karakterer, sammen med en flott slum-setting i Japan.

Selv om den siste tittelen i serien er Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, er det den forrige utgivelsen i serien: Like a Dragon: Infinite Wealth som fungerer som en oppfølger til Yakuza: Like a Dragon og en sidehistorie til Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Infinite Wealth ble mottatt svært positivt av både kritikere og spillere, og nå kommer det en community-mod for det.

Det var én endring i Yakuza: Like a Dragon som skapte mye debatt og ble beholdt i Infinite Wealth, og det var den turbaserte kampmekanikken i klassisk JRPG-stil. Selv om det hadde sine forsvarere og kritikere, likte folk tittelen likevel, men nå kommer Like a Brawler, en uoffisiell mod for den nyeste utgivelsen i serien som gjør spillet om til en brawler, som navnet antyder.

En trailer er allerede tilgjengelig på YouTube, som du kan se nedenfor, og modet finner du på Nexus, hvor du finner kravene for å bruke det på PC.

Liker du turbasert kamp, eller foretrekker du hack and slash-knappmashing?