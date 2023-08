Modern Warfare III vil bli avduket i Warzone 2.0

HQ

Vil du se avdukingen av Call of Duty: Modern Warfare III, live? Da må du spille Call of Duty: Warzone 2.0, for dette vil finne sted inne i selve Battle Royale-spillet, kunngjør Activision.

"Hopp inn i Call of Duty: Warzone for å oppleve den verdensomspennende avsløringen av Call of Duty 2023 i et tidsbegrenset arrangement. Slutt deg til Shadow Company for å ta opp kampen mot Konni-styrkene og sikre trusselen fra kjemiske våpen før det er for sent. Følg med på Call of Duty-kanalene for mer informasjon om den kommende avsløringen."

Når vil det skje? Vi vet ikke, men denne informasjonen ble levert i forbindelse med all informasjonen om onsdagens sesong 5 i Modern Warfare II og Warzone 2.0, så vi antar at det vil skje i slutten av uken, eller kanskje til og med neste uke.