Modusen "nuzlocke" kommer nå til Palworld

Når du har spilt Pokémon så lenge, skjønner du raskt at vanskelighetsgraden i Game Freaks titler ligger svært lavt. Alle kan slå Pokémon-historien, men spillere har i årevis spilt titlene på nytt ved å legge til spesialregler i spillet for å gjøre det mer utfordrende, og det mest kjente er spillet med "nuzlocke".

For de av dere som ikke vet det, er "nuzlocke" en Pokémon-spillestil der lommemonsteret ditt forsvinner fra spillet for alltid hvis det blir svekket i en kamp (du må enten frigjøre det eller oppbevare det for alltid i en boks på PC-en). På denne måten får hvert møte et mye større innslag av spenning og utfordring, og det er den samme følelsen spillerne nå ønsker å oppnå i Palworld.

Modusen "Nuzlocke Death" er nå tilgjengelig i Nexus Mods, noe som betyr at når en Pal blir beseiret eller svekket i spillet ditt, blir han automatisk slettet fra spillet. Hvis du vil ta imot den ultimate utfordringen for deg og vennene dine, kan du laste den ned her.