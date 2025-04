Mohamed Salah og Virgil van Dijk vil signere kontraktsforlengelser med Liverpool, sier flere kilder

HQ

Mohamed Salahs situasjon angående kontrakten med Liverpool har blitt snudd på hodet. Etter å ha tilbrakt hele året med å antyde at han ikke ville fortsette i Liverpool, til tross for at denne sesongen var en av hans beste selv i en alder av 32 år, sier nye rapporter at en ny avtale er inngått mellom den engelske klubben og den egyptiske spilleren. Og han skal ikke være den eneste som fortsetter: Virgil van Dijk vil også signere en ny kontrakt.

Det er ifølge flere journalister, som brakte nyheten onsdag ettermiddag, inkludert Paul Joyce fra The Times eller Florian Plettenberg for Sky. Hvis alt går som det skal, vil begge spillerne fornye kontraktene sine, og det kan bli annonsert snart. Salah skal ha akseptert en liten lønnsreduksjon, men målet hans var hele tiden å bli i Liverpool, til tross for at han var i søkelyset til den saudiske proffligaen.

Ingenting av dette er bekreftet av verken klubb eller spillere, og det vil ta en stund før avtalen er ferdigforhandlet og signert, men dette er gode nyheter for Liverpool-fansen, som til tross for skuffelsen fra Champions League og EFL Cup, likevel vil vinne Premier League i år, mye takket være Mohamed Salah, som mange fortsatt ser på som en av de fremste kandidatene til Ballon d'Or neste år.