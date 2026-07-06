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Det kan virke trivielt, men det ligger en viss lykke i å organisere rom og gjenstander. Å finne det perfekte stedet for en gjenstand, en effektiv måte å oppbevare ting på, og å skape en visuell identitet og et tema gjennom organiseringen – alt dette kan være svært terapeutisk. Witch Beam oppdaget dette for noen år siden med det herlige spillet «Unpacking», og nå følger Fat Alien Cat og Nomo Studio etter med det like koselige « Momento ».

Poenget med dette spillet er i bunn og grunn å pakke ut en rekke esker og finne meningsfulle måter å plassere gjenstandene på i et diorama-lignende nivå. I teorien kan du jo bare slurve deg gjennom dette og plassere alt på gulvet som en usivilisert ape, men hvis du går inn i spillets premiss og prøver å finne passende og praktiske steder å oppbevare de ulike gjenstandene, kan du skape nydelige rom som føles som om de er godt bebodd, til tross for at det aldri faktisk dukker opp noen mennesker i spillet.

Så ja, du bruker et enkelt pek-og-dra-system (uansett om du spiller på PC eller konsoll), og du må organisere rommene for å komme videre til neste nivå. Til å begynne med må du samhandle med nøkkelgjenstander for å forstå litt av bakgrunnshistorien og universet, før du tar et valg om hvilke gjenstander du vil plassere i hvert rom – og det er slik « Momento » introduserer et forgrenet, fortellingslignende system og en dynamikk rundt spillerens valg. I praksis kan du bli tilbudt et valg mellom enten et mikroskop eller en blomsterpresse, kanskje til og med en kosedyr i form av en dinosaur eller en enhjørning, og valget du tar definerer fremtiden til personen hvis rom du designer, ettersom det neste rommet da vil være noe inspirert av dette. Alt i alt er det en ganske liten mekanikk, men hvis du velger blomster og urtemedisinske gjenstander, kan du til slutt ende opp med å designe et drivhuslignende rom, mens de som heller mer mot vitenskap og teknologi kan ende opp med å designe en leilighet i et skyskraperkompleks med et cyberpunk-preg. Det interessante med dette designet er at når du kommer til slutten av en fortellingsgren, kan du gå tilbake, ta andre valg og oppleve de andre rommene.

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Men forutsatt at du har tatt valget ditt, må du deretter pakke ut pappesker og kister og plassere hvert element på den måten du føler passer best. Dette kan være å velge å stable bøker sammen på en hylle, dekorere en vegg med malerier og plakater, sørge for at støvlene står nær hverandre ved døren, eller til og med stable treklosser slik at de passer for et lite barn. Det finnes en rekke gjenstander å plassere og utallige måter å ordne dem på, og markørsystemet fungerer ganske effektivt selv med en kontroller. Det er kanskje litt ustabilt noen steder, men den magnetlignende mekanikken som fester gjenstandene på plass, hjelper mye.

«Momento » er virkelig et spill der du må få det beste ut av det du har. På en måte ligner det et livssimuleringsspill i denne sammenhengen, for hvis du ikke prøver å være kreativ og omfavne spillets grunnleggende designfilosofi – ved å kaste deg ut i de terapeutiske, Feng Shui-inspirerte rominnredningssystemene – vil du ganske enkelt ikke få mye ut av « Momento » i retur. Det er et ganske enkelt spill, der fortellingen er skjøvet til side og overlatt til deg å oppdage og sette sammen, og alt dette betyr at Momento ikke vil være et spill for mange spillere, da det kan oppleves som ærlig talt for kjedelig.

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Når det er sagt, hvis du er på jakt etter noe beroligende og avslappende å spille, et spill du kan ta litt av hver kveld i løpet av en uke, så er Momento absolutt et solidt valg. Det kombinerer vakker grafikk og nivådioramaer, avslappende musikk, smarte hemmeligheter og interaksjoner å oppdage, og alt dette er bygget rundt svært enkle og grunnleggende spillmekanismer. Det er en herlig og avslappende indie-opplevelse som gir deg en pause fra hverdagens mas og stress.