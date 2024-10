Monolith Soft gjenforener stjernene fra Xenoblade Chronicles når studioet fyller 25 år

HQ

Monolith Soft, videospillutvikleren som nylig ble kjent for Xenoblade Chronicles-serien til Nintendo-konsoller, ble grunnlagt 1. oktober 1999 av Tetsuya Takahashi (fra Square) med hjelp fra Masaya Nakamura (fra Namco). Dette var for 25 år siden!

Monolith Soft har sluppet en ny video som viser karakterene fra de mest kjente spillene, og åpnet en spesiell nettside der du kan se kunstverk fra spillene samt en melding fra Hirohide Sugiura, president i Monolith Soft og medgrunnlegger sammen med Takahashi og Yasuyuki Honne.

Stjernene i spillene, spesielt Xenoblade Chronicles-sagaen (som består av fire spill, inkludert Xenoblade Chronicles X til Wii U), gjenforenes i denne spesielle videoen.

"Det har vært mange om og men, men jeg føler at resultatet av å møte og overvinne ulike problemer ett etter ett har ført oss dit vi er i dag", sier Sugiura, som er stolt over studioets vekst: antall ansatte har økt betraktelig, og vi har nå tre utviklingsbaser.

"Vi kommer aldri til å være fornøyde med status quo, og vi vil strebe etter å oppnå enda høyere kvalitet slik at selskapets historie kan fortsette i 100, 200 eller til og med 500 år fremover".

I sin spede begynnelse ga studioet ut Xenosaga og Baten Kaitos for Namco, i tillegg til noen rariteter som Disaster: Day of Crisis for Wii og Project X Zone for Capcom. Den viktigste tittelen er imidlertid Xenoblade Chronicles, som etablerte Monolith som et av de sterkeste moderne JRPG-studioene.

Nintendo kjøpte selskapet i 2007 og har blitt en av de mest verdifulle eiendelene, med en kontinuerlig produksjon av spill. Monolith Softs nyeste spill er 2022 Xenoblade Chronicles 3men studioet har også jobbet med flere av Nintendos førstespill, blant annet Zelda, Animal Crossing og Splatoon-serien. De jobber for tiden med et nytt spill, som vi kan forvente til Nintendo Switch 2.