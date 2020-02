Du ser på Annonser

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3 er ikke akkurat det mest sjarmerende navnet på et spill, og jeg vil anbefale alle å finne et alternativt navn på det om det skal diskuteres med venner så man slipper å bruke hele helgen på det.

Men nok om navnet til spillet da det er mindre viktig. Spillet i seg selv er helt ålreit selv om det ikke er de store forskjellene fra de to forgjengerne fra Milestone. Skal du bli god i spillet bør du derimot ha en god del timer tilgjengelig til å spille det.

Det kan bli litt kaos med mange førere på lite område.

Utseendemessig har Monster Energy Supercross-spillene alltid vært en fryd for øyet. Detaljrike motorsykler og omgivelser gir det hele en veldig autentisk følelse, og med årets utgave er inntrykket bare forsterket fra tidligere. Det kjennes langt inn i ryggmargen om jeg kjører gjennom våt gjørme i tett kamp med motstanderne mine, både på grunn av god feedback til kontrollerens vibrasjonsfunksjon, men også på grunn av at det ser veldig ekte ut i det jeg tar en brå u-sving for å ta innersvingen på han foran meg.

Milestone er nok mest kjent for spill med kjøretøy som innehar fire hjul, som F1 og WRC-spillene, men de gjør også en meget god jobb med lisensen de har til supercross. Spillbarheten er ikke ulik de to nevnte spillseriene selv om det selvsagt er en helt annen følelse enn å kjøre billøp. Jeg føler jeg kan kontrollere sykkelen min akkurat som det er ment å gjøre det, og selv om jeg ikke har hatt æren av å kjøre supercross i virkeligheten virker det hele veldig autentisk.

For at det ikke skal bli helt umulig å spille, slik det til tider kunne virke i den første utgaven, har Milestone vært litt snillere med kollisjonsfysikken denne gangen. Jeg faller ikke overende med en gang jeg har litt kontakt med sidekameraten, men jeg kan heller ikke kjøre i full fart inn i de uten å falle av sykkelen.

Spillet gir meg ingen instruksjoner på hvordan jeg skal håndtere humpete veier.

Milestones kjente «rewind»-system som tillater meg å spole tilbake noen sekunder for å prøve den samme svingen eller det samme hoppet en gang til er noe jeg aldri har sett helt bruken for, før nå. Det er et hjelpemiddel som virkelig lar meg prøve og feile, og det gir meg muligheten til å lære hvordan jeg skal opptre i forskjellige situasjoner. Tro meg, det er noe som virkelig trengs i dette spillet.

Selv om det er et opplæringsprogram i spillet dekker dette svært lite av de funksjonene jeg har bruk for når jeg tar turen ut på banen mot konkurrenter. Programmet lærer meg at jeg må bruke venstre og høyre stikke for å kontrollere vekten på føreren i forhold til sykkelen og så videre, men det er lite forklaringer på hva som er lurt å gjøre når. Jeg har en fordel av at jeg har spilt lignende spill tidligere, men for en helt fersk spiller vil det nok virke rimelig forvirrende. Å kunne bruke hjelpemiddel som å spole tilbake og prøve på nytt er derfor kjærkomment, spesielt i starten.

Et stort og flott treningsområde er riktignok tilgjengelig.

Å kjøre rundt svinger og gjøre manøvrer for å komme seg forbi motstanderen er noe jeg lærer meg fort, men å kunne time hoppene riktig for å få best mulig flyt krever mye trening. Det kommer ikke over natten, og det gjelder å ha tålmodighet for å kunne mestre det på best mulig måte. I supercross er denne egenskapen alfa omega for om jeg får en god plassering.

Lydbildet i spillet er et blinkskudd både når det kommer til musikk, motorlyder og andre lydeffekter. Rockete musikk i menyene gjør at jeg ikke slår av musikken i spillet umiddelbart, men lar det gå en stund for å høre gjennom om det er noe som kan være interessant for mine ører. Mulig dette er kun en personlig preferanse, men jeg tenker mer på rock enn rap om jeg hører snakk om supercross.

Jeg kan også bygge min egen bane om ønskelig, men denne er det vanskelig få teken på.

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3 er en forbedring fra forgjengeren, men det er ikke nødvendigvis verdt oppgraderingen fra tidligere versjoner. Dette spillet faller også inn under lista Eirik kan bruke mot meg om at sports- og bilspill som gis ut årlig fint kunne vært en oppdatering fremfor et helt nytt spill. Med det sagt er det et morsomt spill, og dersom du ikke har noen av de andre utgavene er det absolutt verdt å prøve om interessen for denne type spill er litt tilstede. Det gjelder bare å ha god tålmodighet da dette ikke er et morsomt spill helt i starten om man fort blir frustrert.