Den fjerde utgaven av Monster Energy Supercross-serien sies å være den beste versjonen av et motocrosspill tilgjengelig på markedet for tiden. Det er ganske heftige påstander, men klarer de å følge det opp?

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 gir deg den flotte før-event-følelsen med fyrverkeri og hele pakka som er så populært i USA. Jeg må takke utgiver Milestone som tilbyr en rekke muligheter for personliggjøring, og alle de offisielle banene fra de 11 stadionene er representert, inkludert Salt Lake City 7.

For å være ærlig er det som sagt muligheten til å personliggjøre alt i spillet som er det beste med det. Med bane- og rytterredigering kommer motorhuer og mekanikere til å bruke mange timer på å finjustere sykkelen sin.

Banebyggeren lar deg også bygge egne baner som inneholder alle mulige utfordringer som store og små hopp, lukkede og åpne svinger eller rettstrekker for maks hastighet. Alt er mulig å skulptere slik jeg kjenner supercross. Du må derimot gjennom en ganske kjedelig og monoton nybegynnerguide før du begynner.

Med over 110 offisielle merker som tilhører mesterskapet kan du justere nærmest alt som er på både motorsykkel og rytter. Styre, bremser, diverse rør og selvsagt grafisk design er noe av det som kan endres her.

Lyden av dundrende motorer og arenaatmosfære får deg til å føle som at du er i skoene til en profesjonell rytter. Forhåndsshowet og presentasjonen av rytterne ser helt greie ut litt avhengig av hvilken bane du er på.

Med en gang du begynner å spille Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 anbefaler jeg at du tar et godt tak i styret. Om du tror det er enkelt å bare gasse og bremse med triggerne på kontrollen for å komme deg rundt banen tar du kraftig feil, og det kan kanskje være lurt å se i andre retninger for et annet spill. Med en kombinasjon av clutching, treffe riktig turtall og timing kan bare det å komme seg ut av startblokkene være en utfordring.

Den viktigste funksjonen i spillet, og det som skapte mest hodebry for meg, er å finne balansen til rytteren på motorsykkelen ved bruk av høyre analogspake. Her må du hele tiden justere rytteren til å passe karakteristikkene til banen du kjører på. Eksempelvis må jeg flytte vekten til rytteren bakover for å få mer høyde på hopp, eller fremover for å få litt mer lengde.

Som konsekvens av dette er også det vanskeligste aspektet med spillet å finne en fin balanse mellom motorsykkel og rytter. Helt til du lærer deg hvordan du skal få disse i en fin harmoni vil det bli mange fall å registrere, men det er også desto mer befriende når du først mestrer det, og da langt lettere å nyte spillet.

Etter min mening så er det litt vel begrenset med spillmoduser, men det er viktig å huske at flerspillerdelen ikke var åpen under prøveperioden. I fullversjonen vil kombinasjonen av å kjøre mot andre, og ikke minst det å kjøre på brukerlagde baner øke antall potensielle timer bak styret på motorsyklene.

Uten flerspillerdelen er nok levetiden til spillet relativt kort. Karrieremodusen er riktig nok forbedret med treninger og spesielle konkurranser som bryter litt med den kjedelige klassiske karrieremodusen, men tilskuddet "futures"-kategorien føles mer som en gimmick enn noe annet. Den første sesongen består av tre løp, og selv om jeg kommer helt sist i disse løpene blir jeg allikevel tilbydd kontrakt til neste nivå. Uansett hvor god eller dårlig du er får du uansett en jobb i kategorien over. Hvem i alle dager ville inngått en kontrakt med en klodrik som meg?

Ferdighetstreet er viktig for å utvikle rytteren din, og oppgraderingene jeg gjør i spillet merkes meget god, men jeg lurer ingen om jeg sier at jeg fant det litt vel overflødig og uten nødvendig dybde med kun seks grener å spille på.

Den nye Maine Island-lokasjonen lar meg kjøre rundt uten nevneverdig restriksjoner, og bare ta en runde rundt i byen for å utforske ting. De som hadde sett for seg en GTA-modus hvor du kan kjøre fritt overalt blir nok skuffet her. Ja, du kan kjøre fritt, men det er også en form for tvungen reiserute langs venstresiden av kartet hvor jeg blir satt tilbake til forrige scene dersom jeg bryter kjøremønsteret.

På den god gamle Xbox One-maskina mi ser ikke spillet noe spesielt ut, men banene ser ut til å degraderes i fornuftig tempo, og både gjørmehull og gjørme er tydelige. Jeg er sikker på at det ser annerledes ut på PC, men i konsollversjonen ser jeg ikke engang forskjell på publikum på arenaen. De står bare der i en klynge og gjør akkurat det samme.

Som sagt venter jeg fortsatt på at flerspillermodusen skal komme tilgjengelig, men Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 har fortsatt nok innhold til å kunne glede i noen dager i det minste.

For brukere som aldri har spilt et motocrosspil kan dette være en litt for bratt læringskurve å betale 600-, for, og skal du først kjøpe det ville jeg ventet på et tilbud.