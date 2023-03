Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6

HQ

Dette trenger virkelig ikke å være en årlig utgivelse. Selv om det kan sies om nesten alle sportsspill, er problemet med Monster Energy Supercross - The Official Videogame-serien at hvis du har spilt en, har du spilt dem alle. Det sjette spillet i serien skiller seg ikke mye fra de tidligere spillene, bortsett fra noen mindre tillegg og oppdaterte lag og supercross-racere. Men samtidig er spillet akkurat det det er designet for å være, en kompetent opplevelse av sporten, intet mer, intet mindre.

Problemet med Monster Energy Supercross 6 er at det fortsatt er de samme arenaene med de fleste av de samme syklene og rytterne. Det er et lisensiert spill, så det er ikke mye du kan gjøre med det, men det er den følelsen av déjà vu som kryper inn. Har jeg spilt dette før? Og ja, hvis du har spilt denne serien før, har du i utgangspunktet spilt dette spillet også. Det lille som er nytt her er absolutt ikke en ny spillopplevelse. Det vi tilbyr er en en-mot-en-modus, som kan spilles i lokal co-op (hvis du føler for det, kan du også utfordre opptil tolv spillere online i vanlige løp), hvor du konkurrerer i et såkalt rytmeløp. Det er en rett linje med mange hopp og bakker, og du må finne riktig rytme i hoppene. Hvis du lander feil, faller du bak. En spillmodus som er morsom i noen minutter, da det bare er to forskjellige spor å kjøre på. Spillmodusen som kanskje vil tilby flest timers spill, karrieremodusen, har også et lite nytt tillegg. Det vil si at du nå har din egen trener i "The King of Supercross", syv ganger mester Jeremy McGrath. Han vil gi deg noen tips i løpet av sesongen og være i spillets "åpne verden" for å utfordre deg.

Milestones årlige langrennsopplevelse er her.

Denne åpne verdenen er egentlig ikke åpen, men det er et konsept som har eksistert i noen år nå, og gir et spor for å bare gå rundt og gjøre hva du vil. De skifter vanligvis fra år til år, og denne gangen er det en flyplass, en arena og et steinbrudd blant annet. En annen ting som er morsomt i noen minutter, da disse områdene på kartet ikke er veldig store. Et annet område er inspirert av den virkelige FanFest og er et område med ulike utfordringer og treningsmuligheter. Karrieremodusen er ellers akkurat slik den har vært i flere år hvor vi starter i "Futures"-serien, som er en kort serie hvor du må vise hva du kan, sannsynligvis foran speidere fra større lag. Imponer der, og det er videre til 250SX-mesterskapet hvor du kan velge mellom noen forskjellige lag å konkurrere om. Disse gir også ulike kontraktsbonuser med ekstra penger til plasseringer og mer. Pengene kan deretter brukes på ulike kosmetiske gjenstander som hjelmer og dresser. Det er en imponerende mengde utstyr som kan kjøpes fra flere forskjellige store merker. Det neste målet er selvfølgelig å komme til mesterskapet der de store guttene, og jentene, konkurrerer, 450SX. Du kan gjøre løp etter løp etter løp hvis du føler for det, men hvis du leter etter mer av en opplevelse, kan du velge å gjøre kvalifiseringer og lengre løp også.

En co-op-modus som bare er en lang rett linje med mange hopp er lagt til.

Mellom hvert løp kan du gjøre noen andre små ting som å oppgradere trekktreet ditt for strammere svinger eller mindre risiko for skade. Skader skjer hvis du faller for mye, og etter noen løp var rytteren min et gående brukket ben, whiplash, sprukne ribbein, forslåtte armer og en anstrengt rygg. Alt på samme tid. Skadene har da selvfølgelig innvirkning på hvordan langrennsrytteren presterer, med nedsatt sving og mer. Så hvordan helbreder du disse skadene? Ved å trene hardt, ifølge spillet. Faktisk er en av de andre tingene du kan gjøre mellom løpene å trene, som er et sett med utfordringer å fullføre. Jo bedre du presterer, jo større er boosten.

Den "åpne verden" er tilbake hvor du kan slappe av og gjøre hva du vil.

Spillet skal ha "oppdatert AI og fysikk", som jeg tror jeg skal si er ikke veldig merkbar. Det er fortsatt morsomme og noen ganger frustrerende rollovers for den minste ting der rytteren flyr over hele verden med sin rag doll fysikk. Monster Energy Supercross er en av de seriene som, som de fleste motorsykkelspill, er enkle å spille, men vanskelige å mestre. Hvert hopp må være balansert, med venstre pinne som styrer sykkelen og høyre pinne som styrer rytteren. Det er viktig å få vekten riktig, ellers vil du falle på rumpa. Det samme gjelder svingene. For mye press på joysticken, og du vil være på vei i en retning du ikke vil gå. Monster Energy Supercross 6 gjør absolutt ikke noe for å imponere massene, men langrennsridningen er akkurat det du forventer og er ingenting å klage på.

Monster Energy Supercross er ikke en perfekt opplevelse, men god nok for fans av sporten.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 tilbyr ikke noe vi ikke har sett før. Faktisk har vi sett nesten alt i tidligere år. Noen små, ganske ubetydelige endringer gjør ikke at spillet føles friskt. Hvis du har spilt tidligere spill i serien, er det nesten ingen grunn til å kjøpe årets versjon. Men hvis du leter etter et nytt spill i sporten, er dette en solid crossover-opplevelse.