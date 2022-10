Monster Hunter kan lære litt av Wild Hearts

Wild Hearts virker å være direkte designet for å utfordre Monster Hunter-serien. Dette betyr også at utvikler Omega Force har kopiert deres tilnærming til en åpen verden...

Electronic Arts og Omega Force nøyde seg med å si at de lager et "Hunting"-spill med noen spesielle mekanikker da samarbeidet ble annonsert for en liten stund siden, og...

EA og Dynasty Warriors-skaperne avslører Wild Hearts

den 26 september 2022 klokken 16:29 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For to uker siden kunngjorde Electronic Arts at de har gått sammen med Dynasty Warriors-skaperne i Omega Force for å lage det "neste store jakt-spillet", og snart får vi...