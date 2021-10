Monster Hunter Rise skilles på Nintendo Switch og PC

HQ

Siden man ofte kan tilbringe flere titalls, om ikke over hundre, timer i Monster Hunter-spill var det mange som har forhåpninger om at de som hadde kjøpt Monster Hunter Rise på Nintendo Switch kan fortsette der de slapp når spillet kommer til PC i januar. Dessverre blir ikke det tilfellet.

Capcom skriver på Twitter at de har forsøkt å få såkalt cross-save og cross-play til å fungere mellom Nintendo Switch- og PC-utgavene av Monster Hunter Rise, men at dette ikke lar seg gjøre. Dermed vil du verken kunne overføre lagringsfilen din fra Switch til PC og vice versa eller spille sammen med andre på plattform nummer to.