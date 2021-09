Monster Hunter Rise slippes på PC i januar

HQ

Ryktene om Monster Hunter Rise skulle komme til PC i tillegg til Nintendo Switch begynte nærmest å gå allerede før spillet ble annonsert, så de færreste ble sjokkerte da Capcom bekreftet dette i februar. Den gang nøyde selskapet seg med å si at PC-utgaven ville komme en gang i 2022, og det viser seg altså at vi såvidt rekker å endre kalenderen før lanseringen.

I dagens Monster Hunter-stream avslørte Capcom at Monster Hunter Rise slippes på PC allerede den 12. januar. Denne utgaven vil som forventet bli en god del penere siden utviklerne skryter av både en bildeoppløsning på 4K, høyere bildeoppdatering, langt bedre teksturer og støtte for ultrabrede skjermer. Ikke at du trenger å vente til da for å få en smakebit. Mot slutten av traileren får vi også vite at en demo blir tilgjengelig den 13. oktober