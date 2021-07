Monster Hunter Stories 2-spillere kan få en eksklusiv Spirit i Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate holder enda et crossover-event i juli. Nintendo har annonsert at de med en lagringsfil i Monster Hunter Stories 2 kan få en eksklusiv Spirit, som du kan se nedenfor, i det populære fightingspillet.

Dette er ikke første gangen vi har sett Nintendo holde Spirit-crossover-events med andre titler. Vi har også sett det samme for Pokémon: Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, Ghosts 'n Goblins Resurrection og Persona 5 Strikers. Dette er nok heller ikke siste gangen da spillet fortsatt er meget aktuelt samt at én fighter til etter hvert skal annonseres for Fighter Pass Vol. 2.