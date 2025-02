HQ

Nå er det svært få i spillverdenen som ikke er kjent med Monster Hunter-serien, om enn bare i grove trekk. Slik har det ikke alltid vært, for selv om det alltid har vært en tittel som har solgt godt for Capcom i Japan, ble den lite kjent i Vesten før vi reiste til den nye verden med Monster Hunter: World. Plutselig lettet serien, som fokuserte på å tilby et svært presist og krevende kampsystem, på presset ved å jakte på mange nye spillere, og åpner nå opp for enda flere muligheter for å tilby det mest tilgjengelige og vennlige Monster Hunter for nykommere, og samtidig det mest krevende for veteraner.

En slik balanse skjer ikke over natten (derav de syv årene med utvikling mellom World og Wilds), men essensen er den samme. Hvis du trenger en rask første oppsummering, er Monster Hunter Wilds et "mer og bedre". Men siden Wilds ser lenger fremover enn noen annen Monster Hunter når det gjelder spillere (nye og veteraner), skal jeg prøve å svare begge typer jegere. De enorme Forbidden Lands venter på oss.

Hvis dette er første gang du spiller et Monster Hunter-spill, vil du raskt finne ut at dette er et veldig annerledes spill enn noen actiontittel du noen gang har støtt på. Du kan selvfølgelig trekke paralleller til FromSoftwares Soulslike, i og med at dette er store kamper mot veldig sterke fiender der det å slå og unnvike blir en koreografi der de mest risikofylte trekkene også er de mest tilfredsstillende. Du husker kanskje jakten på store beist i Guerrillas Horizon-serie, men det er noe helt annet. Dette er et stort spill, mye mer teknisk enn Aloys eventyr, og det er ikke like straffende som drapene i Souls, men det er heller ikke like avslappende. Monster Hunter bør bare sammenlignes med Monster Hunter, fordi ingen av de andre forsøkene på å gjenskape formelen har hatt i nærheten av samme effekt.

For å sette det hele i kontekst: I Monster Hunter spiller du en jeger fra the Guild, en organisasjon som har ansvaret for utforskning og forskning i en enorm og ikke fullt utforsket verden. Guild er et tverrfaglig team, der forskere, håndverkere og handelsmenn jobber sammen. Denne verdenen er befolket av hundrevis av forskjellige skapninger. Noen små, noen få tamme, men mange andre gigantiske og svært farlige. Det er her du kommer inn i bildet som jeger. Eksepsjonelle individer som ved hjelp av gigantiske våpen og mye viljestyrke jakter på eller fanger de største monstrene. I Monster Hunter: Wilds er handlingen basert på utforskningen av Forbidden Lands, et ugjestmildt område som har vært forbudt i over tusen år, og som skjebnen vil ha det til at vi må inn i for å hjelpe en ung gutt ved navn Nata med å vende hjem.

I grove trekk er dette historien, med et tema som er så enkelt og flatt at det tilsynelatende bare er der for å pynte på et spillsystem. Den er veldig enkel, litt kort etter min smak, og kan fortsatt ikke helt måle seg med andre spill som for eksempel nevnte Horizon, men Capcom har gjort en innsats denne gangen for å prøve å gi handlingen og karakterene den inkluderer en spesiell tyngde. En funksjon som begynte å bevege seg i World, og som her har utdypet litt mer, selv om den fremdeles på ingen måte er minneverdig. En del av den sjarmen er at overgangen fra den forrige MT Frameworks-spillmotoren til den nåværende RE Engine gir mulighet for mye mer uttrykksfulle NPC-ansikt (interessant nok er det minst animerte ansiktet i spillet det til din egen hovedperson) og bedre animasjoner i scenene. Morsomt, men der jeg la mest merke til det, var i et øyeblikk da vår medforsker Alma blir emosjonell og bryter sammen i stille tårer. Den nye spillmotoren påvirker også monstrene, som er vakrere og mer levende enn noensinne. Det er mye variasjon i Wilds, og de aller fleste av dem er helt nye i serien, så det er ikke mye å klage på i så måte. Du kan kjenne skjellene, pelsen og de siklende hoggtennene når du nærmer deg det aktuelle dyret, og bare det i seg selv får deg til å tro at jakten er ekte og fysisk.

Monstrene føles like virkelige som deres verden er virkelig. Monster Hunter: Wilds tilstreber også, i enda større grad enn World, sammenheng i sin fantasiverden. Den sørger for at hver av de ulike sonene danner et mer eller mindre strukturert økosystem, der næringskjeden mellom planter, små monstre og planteetere, og store rovdyr fungerer. Ikke at det er et punkt som pleier å tiltrekke seg mye oppmerksomhet når du er på jakt, men jeg har brukt mellomspillene i hovedkampanjen til å utforske litt, finne spesifikke ressursinnsamlingsområder og identifisere de territoriale grensene til visse monstre som Lala Barina, eller dra nytte av det spesifikke været for å forfølge Uth Duna. Været spiller en ny rolle i jakten, enten ved å bringe nye materialer til overflaten for jakt med slyngen, eller ved å skape flom eller tordenvær, som kan påvirke deg, men også monstrene du jager på ryggen av din Seikret.

Seikret er den store nye forskjellen som vil endre spillopplevelsen for veteraner i Monster Hunter: Wilds. Bortsett fra den åpenbare mobiliteten ved å ri på en landbasert wyvern (en god filmbeskrivelse ville være "den ser ut som en to meter høy kalkun"), gir den deg også muligheten til å ha en bærbar gjenstandsbuffer uten å måtte besøke en base eller midlertidig leir, jage et soneforandrende monster ved å skjerpe våpenet ditt, krysse ellers utilgjengelige stier og, vær advart, bære et sekundært våpen.

Jeg stopper her, for jeg vet at dette er viktig for å jakte på sjeldne monstre på høyt nivå i etterspillet. For første gang på 20 år i serien kan du bære to våpen samtidig, som du kan veksle mellom når du rir på Seikret, fordi det andre legges i sadelvesken. Det betyr at du til enhver tid har to forskjellige spillestiler, at du må oppgradere utstyret ditt fra to våpentyper (minst) og, til syvende og sist, flere muligheter for fleksibel monsterjakt. Wilds tilfører ikke mer variasjon til seriens klassiske sett med 14 våpentyper, men å bytte mellom den ene eller den andre på farten i kamp er et stort skritt som ikke ødelegger balansen.

De samme 14 våpentypene som hardbarkede jegere er kjent med, og 14 forskjellige spillopplevelser for nykommere. 99 % av trekkene, tempoet og kombinasjonene gjentas, men animasjonene når du lenker slagene sammen føles mye mer naturlige, som en dans. Jeg har spilt med et langsverd siden Monster Hunter 4 Ultimate på Nintendo 3DS og har aldri turt å bytte før nå. Kanskje fordi jeg for denne anledningen vanligvis bærer en tung armbrøst for å angripe mens jeg sitter på hesteryggen, for å få fart på tiden eller målrette sår med presise slag.

Presisjonsangrep er det andre store tilskuddet til monsterkamp. Kjernen i Monster Hunter-opplevelsen er å jakte, samle materialer, smi bedre våpen og rustninger, og komme tilbake etter mer. Men nå kan du fremskynde det som tidligere var en langvarig (og kunstig urettferdig, på grunn av drop ratio) prosess for å få tak i visse monsterdeler ved å være oppmerksom og sikte på den samme delen av monsterets kropp om og om igjen. Du vil forårsake sår (som også forårsaker mer skade), og når du er ferdig med det området, vil det automatisk tilby en monsterdel. Igjen, noen av delene kan bare fås fra visse deler av monsteret, noe som krever litt mer enn bare å slå ned eller fange monsteret.

Jeg snakket om sannheten om monstre i begynnelsen av denne anmeldelsen, men ikke deres trekk. Selv om det er blitt mye mindre å samle på, kan det være enda mer utfordrende å jakte på hvert monster. Monstrene i Forbidden Lands er langt mer smidige og har langt flere angrepssett enn de nå nesten klumpete monstrene i Monster Hunter Worlds New World. Nå ligger handlingen i selve kampene og ikke i tilnærmingen til skapningen, som vi ikke lenger trenger å spore på tvers av regionen. I stedet har vi langt flere miljø- og terrengressurser som vi kan bruke til vår fordel.

Jeg har ikke nevnt flerspillerdelen ennå, for akkurat nå er det bare en håndfull av oss jegere som streifer rundt på spillets servere, men de siste betaversjonene har vist at det å jakte på monstre (spesielt hvis du gjør det sammen med venner, med mikrofon og headset for å diskutere strategi eller gi veibeskrivelser) fortsatt er vanvittig morsomt.

Til syvende og sist tilpasser Monster Hunter: Wilds nok en gang formelen sin slik at flere nye spillere kan prøve opplevelsen, og tilbyr nok endringer til at veteraner føler at de står foran en ny og spennende utfordring. Jada, det er fortsatt tider når kameraet ikke passer helt, når de visuelle alternativene med HDR og lysstyrke ødelegger det som ville vært flott utsikt og kunne vært gjort mye enklere for de av oss som ikke er så interessert i å finjustere hver innstilling til det ytterste. Men det er en del av sjarmen med en så unik serie. Jeg kan bare anbefale at du gir Monster Hunter: Wilds en sjanse, det vil gi deg et svært fornøyelig actioneventyr på egen hånd, og et spill med enorme muligheter til å fortsette å spille i mange, mange flere timer etter rulleteksten. God jakt!