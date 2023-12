Monster Hunter: Wilds annonsert til PC, PS5 og Xbox Series

Monster Hunter: World ble en stor global suksess, så det eneste spørsmålet om en oppfølger har vært når den ville bli annonsert og lansert. I kveld fikk vi svar på begge deler.

Capcom fikk æren av å avslutte årets The Game Awards-show med å avsløre Monster Hunter: Wilds for PC, PS5 og Xbox Series. Problemet er bare at lanseringen er satt til 2025, så vi må vente en stund. Det er veldig synd, for traileren får det til å virke som om alt fra World blir større og bedre. Dette inkluderer en enorm ørken fylt med flere monstre på skjermen samtidig enn i noe annet spill i serien. Vi får vite mer neste sommer.