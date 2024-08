Monster Hunter: Wilds er tilsynelatende låst til 30 bilder per sekund på konsoller på Gamescom

HQ

Monster Hunter: Wilds er fortsatt en av de mest etterlengtede titlene som kommer i 2025, og Capcom har tilsynelatende spikret hvert eneste utstillingsvindu så langt, med fans som skriker etter mer gameplay-bilder. Akkurat nå har spillet en spillbar demo på utstillingsgulvet på Gamescom, men selv om spillet er imponerende, er det en teknisk begrensning som skaper debatt på nettet.

En person på X som går under navnet "Canta Per Me" har angivelig prøvd den spillbare demoen som er tilgjengelig på utstillingsgulvet på messen i Köln, og sier at den ikke bare ser ut til å kjøre med stabile 30 bilder per sekund, men at det ikke er noen måte å forbedre bildefrekvensen på i innstillingene med en ytelsesmodus eller lignende.

Spillet kommer selvsagt ikke i butikkhyllene før en gang i 2025, så det er mye rom for optimalisering i forkant av lanseringen, noe som kan føre til forbedret bildefrekvens.

Likevel har det skapt bekymring blant fans som setter pris på flyt i monsterjakten i 60 bilder per sekund. Capcom har ennå ikke kommentert saken.