Monster Hunter: Wilds kommer ikke til Nintendo Switch

HQ

Egentlig er dette en ikke-nyhet, ettersom Capcom tidligere har bekreftet at deres kommende Monster Hunter: Wilds bare vil bli utgitt for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S / X, og dermed ignorerer de siste generasjons konsoller og Nintendo Switch fullstendig. Spørsmålet om tittelens fravær på Nintendos bærbare konsoll har imidlertid nylig reist noen spørsmål blant selskapets aksjonærer, og under et investeringsmøte valgte spillhuset til slutt å kommentere hvorfor oppfølgeren til et av de beste spillene i 2018 ikke vil bli lansert på det bærbare formatet :

"Et konsept vi har innlemmet i denne tittelen, er å sikte på å skildre det maksimale av Monster Hunter-verdenen ved å utnytte den nyeste teknologien til det ytterste. For å oppnå dette er plattformene som er i stand til å realisere dette konseptet for øyeblikket PlayStation 5, Xbox Series X|S og PC. Vi kommer til å gi mer detaljerte opplysninger om disse konseptene og temaene når vi slipper informasjon om spillet. Vi håper dere ser frem til det."

Årsaken er med andre ord at Nintendo Switch er for liten til å kjøre det aktuelle spillet, og hvis du vil spille når det slippes i 2025, må du velge et av de nevnte formatene i stedet. Så nå vet du det.