Monster Hunter Wilds kunngjør crossover med Final Fantasy XIV

HQ

Monster Hunter Wilds vil ha et samarbeid med Final Fantast XIV. Capcom-spillet, som for tiden sliter med noen fans, vil ha mange utvidelser og crossovers, og en av dem, i slutten av september, vil være med Square Enix online spill.

Dette er ikke første gang dette skjer. Monster Hunter Worlds hadde allerede en crossover med Final Fantast XIV, og Ryozo Tsujimoto, som var på scenen på Gamescom, sa å være så glad at han foreslo Square Enix å gjøre det igjen.

Selv om fokuset var på Monster Hunter Wilds, vil begge spillene ha nye elementer hentet inn fra det andre spillet. For Final Fantast XIV vil arrangementet være litt senere, i begynnelsen av oktober, når crossoveren faktisk vil begynne på begge spillene.