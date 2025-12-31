Gamereactor

nyheter
Monster Hunter: Wilds

Monster Hunter Wilds topper årets salgslister på Steam

Til tross for all kritikken.

Til tross for alle de tekniske problemene og ytelsesrelaterte klagene fra spillere, har Monster Hunter Wilds blitt en av de mest solgte titlene på Steam i år. Selv om det har gått flere måneder siden spillet ble lansert, er det fortsatt blant de mest solgte spillene på plattformen. Dette er noe man ikke skulle tro, med tanke på all sutringen om hvor dårlig optimalisert spillet ser ut til å være.

I løpet av spillets første måned solgte det over ti millioner eksemplarer, og interessant nok er det PC-salget som driver tallene opp. Steam står for en stor del av de totale inntektene. Nedenfor kan du sjekke ut de tolv mest solgte titlene på
Steam i år - uten noen spesiell rekkefølge.


  • Monster Hunter Wilds

  • Elden Ring Nightreign

  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

  • EA Sports FC 26

  • Borderlands 4

  • Schedule I

  • Hollow Knight: Silksong

  • Civilization VII

  • Battlefield 6

  • Dune Awakening

  • Arc Raiders

  • Kingdom Come: Deliverance 2

Monster Hunter: Wilds

