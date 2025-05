Monument Valley 1&2 Bundle

HQ

Ustwos Monument Valley-spill har ligget på toppen av listene over premium mobilspill i over ti år - og med god grunn. Nå er seriens minimalistiske estetikk og særegne puslespillmekanikk endelig på vei til konsollene. Takket være sin bærbarhet og berøringsskjerm virker Nintendo Switch som skreddersydd for denne uforglemmelige opplevelsen. De to første Monument Valley -spillene, sammen med alle DLC-ene, kan nå kjøpes separat eller som en pakke.

Kjernen i Monument Valley er den samme i begge spillene. Spilleren må lede karakteren sin gjennom intrikate, labyrintlignende baner for å nå et bestemt område som er merket med et spesielt symbol. Selv om det finnes en underliggende fortelling, tar den i stor grad form gjennom kryptiske setninger og abstrakte animasjoner, slik at meningen er åpen for individuell tolkning.

I det første spillet legger Princess Ida ut på en reise for å søke tilgivelse for sine tidligere handlinger og lære om livets konsekvenser. Monument Valley II følger Ro mens hun lærer barnet sitt å finne sin egen vei og ta ansvar etter hvert som de vokser opp. DLC-ene legger vekt på miljøvern, med fokus på å beskytte skogene for å bevare planetens velvære. Men selv om historiene tilfører et tematisk lag, er det likevel spillingen som er den virkelige stjernen.

Dette er en annonse:

Hvis en barriere blokkerer hovedpersonens vei, må spilleren manipulere omgivelsene for å fjerne hindringen. Avhengig av scenen dukker det opp ulike brytere og spaker, slik at omgivelsene kan omformes og danne nye ruter. Det som virkelig skiller spillet fra mengden, er den smarte bruken av et isometrisk perspektiv: I stedet for fri bevegelse observeres omgivelsene fra et fast punkt, noe som muliggjør gåter som baserer seg på perspektivtriks. Et par søyler som er koblet fra hverandre, kan virke ufremkommelige i første omgang, men sett fra en annen vinkel danner de en sømløs gangvei. Verden bøyer seg etter spillerens synspunkt helt til karakteren endelig når målet sitt.

Spillets mekanikk er enkel, men intuitiv. Spilleren interagerer med verden ved hjelp av en peker og en valgknapp for å styre figuren eller endre omgivelsene. Pekeren beveger seg imidlertid bare mellom forhåndsdefinerte punkter, noe som noen ganger kan føre til frustrerende feiltolkninger - noe som resulterer i kjedelige klikk frem og tilbake. Man skulle naturligvis tro at Switchens berøringsskjerm ville være den perfekte løsningen, slik at spillerne kan trykke nøyaktig der de vil. Men sjokkerende nok - og skuffende nok - mangler spillet støtte for berøringsskjermen, noe som tvinger spillerne til å stole på upresise joystickkontroller, selv når de spiller direkte på enhetens skjerm.

Visuelt føles Monument Valley mer som interaktiv kunst enn som et tradisjonelt spill. Den minimalistiske designen, den omhyggelige komposisjonen og den sjarmerende fargepaletten skaper en beroligende estetikk som det er umulig å ikke beundre. Rene linjer, enkle former og livlige detaljer gir spillet en unik organisk stil - nesten som levende origami. Denne særegne kunstneriske tilnærmingen ser ikke bare bra ut; den muliggjør også spillets perspektivforandrende gåter, noe som resulterer i fascinerende optiske illusjoner som forsterker følelsen av forundring. På Switch OLED kjører spillet feilfritt uten problemer.

Dette er en annonse:

Den rolige atmosfæren forsterkes ytterligere av det rolige lydbildet. Spillets harmoniske klokkespill og boblende lydeffekter smelter sømløst sammen med det stemningsfulle lydsporet, og fremhever de underliggende temaene om introspeksjon og selvrefleksjon. Scott Bakers lyddesign fanger Monument Valleys fredelige verden perfekt, selv om jeg ble litt skuffet over at det første spillets trailerspor - Obfuscs fantastiske Amateur Cartography- var fraværende i selve spillet.

Monument Valley Monument Valley har med rette gjort seg fortjent til sitt rykte. Takket være den kunstneriske dybden og de unike puslespillmekanikkene er det mer en opplevelse enn et konvensjonelt spill. Den fantastiske grafikken og de engasjerende gåtene etterlater et varig inntrykk. Dessverre varer ikke eventyret lenge - det tar bare noen timer å fullføre det første spillet og dets utvidelser, og oppfølgeren byr på omtrent like mye innhold. Med en pris på rundt €10 for enkelttitler og €18 for pakken, føles prisen litt høy - spesielt med tanke på at mobilversjonene er tilgjengelige for omtrent en tredjedel av prisen. Til tross for prisen er dette en opplevelse som fortjener å bli spilt.