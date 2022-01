Morbius blir under to timer lang

HQ

Filmer blir lengre og lengre, og særlig storfilmer har en tendens til å vøre ikke bare to timer lange, men gjerne 150 minutter minimum. Derfor er det litt forfriskende at Sony har en litt annen tilnærming når det gjelder deres egne superheltfilmer.

For ikke så lenge siden ble Venom: Let There Be Carnage sluppet og den varer i 90 minutter. Den kommende Morbius er ikke så mye lengre.

Sony har bekreftet overfor Flickering Myth, at Morbius "bare" er 1 time og 48 minutter lang.

Det er naturligvis ikke en garanti for en god film.