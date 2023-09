Mortal Kombat 1 for Switch ser forferdelig ut og kjøpere krever pengene tilbake

HQ

Vi har nettopp sett lanseringen av Mortal Kombat 1, det siste i Ed Boons hypervoldelige kampspill, og hvis du har en PlayStation 5 eller Xbox Series, kan du forvente deg massevis av høyoppløst, blodig blod og velstrukturerte avkappede kroppsdeler.

Men hvis du har en Nintendo Switch under TV-en hjemme, bør du kanskje vurdere kjøpet ditt litt nøyere, for å dømme etter videoene og stillbildene som er lagt ut fra den versjonen av Mortal Kombat 1, er ikke alt som det skal være.

Det er selvfølgelig imponerende at spillet i det hele tatt er tilgjengelig for konsollen, men med tanke på at det koster like mye som de andre plattformene, 70 dollar, burde vi kunne forvente mer.

Mortal Kombat 1 For Nintendo Switch ser helt elendig ut, og fans som har kjøpt spillet til konsollen er nå skikkelig sinte. Mange krever pengene tilbake, og nedenfor finner du en håndfull av de mange kommentarene som har dukket opp på nettet.

Hvilken versjon av spillet vil du kjøpe?