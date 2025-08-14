Mortal Kombat 1 og Spider-Man er høydepunktene i PlayStation Plus' spillkatalog denne måneden

HQ

PlayStation Plus Premium- og Extra-brukere kan glede seg over en ny runde med spill som kommer som en del av spillkatalogen i august, inkludert Mortal Kombat 1 og Marvel's Spider-Man, samt det splitter nye Sword of the Sea.

Sword of the Sea kommer fra utvikleren bak Journey, ABZU og The Pathless, og er et noe sjeldent spill som lanseres via PlayStation Plus-abonnementstjenesten. Det følger en hovedperson som surfer på sverdet sitt gjennom enorme sandsletter, ferskvann og andre vakre omgivelser.

I spillkatalogen finner du også Earth Defense Force 6, det høyt rangerte taktiske rollespillet Unicorn Overlord, Atelier Ryza 3, Indika, Harold Halibut og Coral Island. Hvis du abonnerer på PlayStation Plus Premium, kan du også spille originalversjonene av Resident Evil 2 og Resident Evil 3: Nemesis.

Hvilket spill skal du sjekke ut denne måneden?