Mortal Kombat 12 avdukes tidligst i desember

Like før Evo gjorde Netherrealm Studios-grunnleggeren Ed Boon det klart at de ikke kom til å annonsere et nytt Mortal Kombat under turneringen, noe som selvsagt bare fikk enda flere til å tro at et nytt spill vil bekreftes når serien fyller 30 år på lørdag. Også dette kan du tydeligvis bare glemme.

For Boon forteller at Netherrealm utelukkende vil fokusere på å feire Mortal Kombat sine 30 år denne uken, og at studioet derfor ikke kommer til å annonsere sitt neste spill denne perioden. Derfor regner jeg med at Mortal Kombat 12 eller hva det nå enn er utviklerne lager i disse dager tidligst annonseres på The Game Awards natt til den 9. desember. Det var tross alt der de viste frem Mortal Kombat 11 for første gang i 2018, så det forundrer meg ikke om de følger samme oppskrift denne gangen.