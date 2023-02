Mortal Kombat 12 bekreftet på merkelig vis

Ryktene om hva Netherrealm Studios har jobbet med siden Mortal Kombat 11 har gått i flere år, men studioet har aldri lagt skjul på at det en er Mortal Kombat 12 eller Injustice 3. Mens utviklerne har vært ganske hemmelighetsfulle utenom det har utgiverne i Warner Bros. bestemt seg for å avsløre hva svaret er på en overraskende kjedelig måte.

I kveldens investormøte bestemte nemlig Warner Bros. Discovery-presidenten David Zaslav seg for å berolige lytterne om den siste tidens uro ved å bekrefte at Mortal Kombat 12 og Suicide Squad: Kill the Justice League har potensial til å tjene ganske mye penger i år siden begge to skal lanseres før finansåret avsluttes den 31. mars 2024...Bare sistnevnte var offisielt annonsert av de to. Dermed trenger vi nok ikke å vente altfor lenge på en første trailer med Raiden, Sub-Zero og kompani.