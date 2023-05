Mortal Kombat 12 teller ned til avduking

HQ

Etter lang tid med hinting fra Ed Boon og Netherrealm Studios startet de mai ved å gjøre det fullstendig klart at avdukingen av Mortal Kombat 12 nærmer seg. Nå er den enda nærmere.

Den offisielle Twitter-kontoen for Mortal Kombat-franchisen delte et innlegg som lyder "Det er nesten tid. #MortalKombat", og det inkluderer en klokke teller oppover. De fleste som ser videoen holder nok litt pusten når viseren nærmer seg 12, noe som faktisk ikke skjer. Bare for å trolle oss, eller muligens indikere at universet nærmest starter på nytt etter hendelsene i Mortal Kombat 11, hopper viseren over 12 og går rett til 1.

Hva tror du dette betyr?