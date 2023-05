Mortal Kombat 12 varmer opp til trailer

HQ

Mange av de talentfulle utviklerne i Netherrealm skjulte ikke akkurat skuffelsen sin da Warner Bros. bestemte seg for å kunngjøre Mortal Kombat 12 på en av de minst spennende måtene noensinne, men i det minste virker det som om vi nærmer oss den skikkelige avsløringen.

Fordi studioet har gitt ut en video der det takker for at vi har støttet Mortal Kombat i 30 år, for det første spillet ble utgitt i arkader tilbake i 1992 før det kom til konsoller året etter. Ikke akkurat noe som får hjertet til å pumpe ...frem til slutten når Ed Boon takker ved å si at det kommer mer og deretter viser en teasertrailer som i nærmest bekrefter det åpenbare: at Mortal Kombat 12 vil fortsette der Mortal Kombat 11s tidsmanipulerende historie slapp.

Dette på en dato uten betydning for franchisen, så det virker som om Netherrealm gjør seg klar til å vise oss hva vi har ventet på.