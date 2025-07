Mortal Kombat 1s neste oppdatering vil ikke være den siste, sier Ed Boon

HQ

Til tross for spekulasjoner ser det ut til at Netherrealm ikke er helt ferdig med Mortal Kombat 1 ennå. Etter rykter om kansellering av DLC og de kommende månedene som staver slutten på den siste Mortal Kombats støtte, har bestefaren til franchisen selv Ed Boon bekreftet at det er mer å komme.

Som svar på YouTuber Super på Twitter / X sa Ed Boon at neste oppdatering - som kommer en stund etter EVO 2025 - høyst usannsynlig vil være Mortal Kombat 1s siste oppdatering. Supers video, som han lenket til i sitt opprinnelige innlegg, spekulerte i at den kommende oppdateringen var den siste biten av større innhold for Mortal Kombat 1 på grunn av at spillet ikke har fått mye om noen oppmerksomhet de siste månedene, og sjansene for at ny DLC er ikke-eksisterende.

Når Mortal Kombat 2 kommer på kino senere i år, er det sannsynlig at Netherrealm Studios ønsker å holde liv i Mortal Kombat 1 en stund fremover, ettersom det er en god del krysspromotering som kan gjøres mellom filmen og spillet. Et Karl Urban Johnny Cage-skinn ville tross alt være en godbit.

Mortal Kombat 1 er ute nå på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch.