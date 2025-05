Bekreftet: Mortal Kombat 1 vil ikke få noen "ekstra DLC-figurer eller historiekapitler"

HQ

For halvannen uke siden rapporterte vi at Netherrealm Studios og Warner kunngjorde en Definitive Edition av Mortal Kombat 1. Og for at versjonen skal kunne kalles den endelige utgaven, må den ha alt. Dermed var det lett å tro at det ikke var mer nytt innhold igjen å legge til for spillet, til tross for at det ble lovet mange års støtte.

Til syvende og sist er det salg som skal til for å gjøre det lønnsomt å fortsette å utvikle nytt innhold, og det har vært tydelige tegn på at verken Mortal Kombat 1 eller den store utvidelsen Khaos Reigns har solgt spesielt godt. Og nå, ti dager senere, er Netherrealm Studios og Warner ydmyke og legger ut på sosiale medier at de trekker ut støpselet på alt nytt innhold, bortsett fra grunnleggende oppdateringer :

"Vi hører spillernes forespørsler om fortsatt spillstøtte for Mortal Kombat 1, og selv om vi vil fortsette å støtte Mortal Kombat 1 gjennom balansejusteringer og rettelser, vil det ikke bli utgitt flere DLC-figurer eller historiekapitler fra dette tidspunktet."

Mens fansen er skuffet over at studioet ikke leverer på løftene sine, er mange fortsatt klar over økonomiske realiteter, men føler at kommunikasjonen med fansen burde ha blitt håndtert bedre, og at studioets neste tittel må slippes i en bedre tilstand.

Netherrealm skriver at de forstår skuffelsen, men begrunner avgjørelsen med at de "må skifte fokus til neste prosjekt for å gjøre det så bra som mulig". Vi vet ikke hva det spillet er, men det har i det siste gått rykter om at det skulle være tid for Injustice 3, noe som fortsatt virker ganske rimelig med tanke på at DC for tiden jobber med sitt nye filmunivers.

Hva synes du om avgjørelsen og hvor står du på Mortal Kombat 1?