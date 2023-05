Mortal Kombat 1-trailer bekrefter lansering i september

HQ

Netherrealm har som lovet endelig offisielt avslørt det lenge ryktede Mortal Kombat 1, og den første traileren vil definitivt føre til noen diskusjoner.

Fordi Mortal Kombat 1s annonseringstrailer bekrefter at Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Shang Tsung, Liu Kang, Kitana, Johnny Cage og Mileena er tilbake, men de ser ganske annerledes ut enn vi er vant til. Årsaken til dette er at denne omstarten foregår i det nye universet skapt av Liu Kang, og det er ikke alt. Vi blir også fortalt at det vil være et helt nytt kampsystem, nye spillmoduser, et partner-system kalt Kameo og selvfølgelig: Fatalities.

Detaljert informasjon om alle disse tingene vil komme i løpet av sommeren frem til Mortal Kombat 1's lansering på PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch 19. september. Før den tid skal det også være en beta i august.