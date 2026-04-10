Mortal Kombat 2 får en oppgradert Techno Syndrome-versjon

New Line Cinema og Warner Bros. har tydeligvis ikke tenkt å gjøre samme feil som så mange andre videospillbaserte filmer og hoppe over et ikonisk lydspor. I dag ble en ny versjon av klassikeren Techno Syndrome sluppet, denne gangen med tittelen Techno Syndrome 2026, og Ed Boon selv (skaperen av spillserien) er med på sporet.

Denne versjonen ble laget av Olivier Adams og er offisielt en del av lydsporet til den kommende Mortal Kombat II, som har premiere 8. mai. Du kan lytte til den nedenfor, og ja, den høres akkurat like bombastisk, over-the-top og nostalgisk pulserende ut som du husker den (selv om vi fortsatt synes originalen er et hakk bedre). Vi trenger neppe å minne deg på at du kanskje bør skru opp volumet...