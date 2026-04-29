Mortal Kombat 2 har "hundre påskeegg" og en spesiell overraskelse for IMAX-seere

Mortal Kombat er en videospillserie som er kjent for sine utrolige påskeegg og ekstra godbiter, og noen av dem har blitt så populære med årene at de har utviklet seg til å bli viktige deler av den større fortellingen. Enten det er Reptile, Noob Saibot eller noe mer nisjepreget, så har det vært tonnevis av godbiter opp gjennom årene, og mange av dem har funnet sin plass på det store lerretet i de siste live-action-filmene.

I den anledning, med Mortal Kombat 2 satt til premiere på kino fra 8. mai, hadde vi nylig sjansen til å stille noen spørsmål til skuespillerne og nøkkelkreftene bak prosjektet, inkludert Mortal Kombat-mastermind Ed Boon og Mortal Kombat 2 regissør Simon McQuoid, inkludert hvordan oppfølgeren nærmer seg å hylle de mange påskeeggene vi har kommet til å forvente fra spillene.

Boon begynte med å fortelle oss følgende: "Simon gjorde noe veldig smart som - jeg burde ikke røpe det, men - hvis du ser IMAX-versjonen av filmen og er en fan av spillene, vil du bli gal når du ser hva som er der inne. Men det er strødd hundre påskeegg i filmen som er med i spillet. Jeg tror mange kommer til å se filmen flere ganger. Jeg vedder på at det kommer til å være en liste et eller annet sted på Twitter eller noe sånt. For meg er det en slik fan-service til folk som er fans av spillene."

McQuoid bygget videre på dette ved å legge til: "Det var bare en konstant prosess med å se på de tiårene med historie som Ed og gutta hans har skapt, og bare hele tiden utvinne det og se hva vi kunne bruke og se hvordan vi kunne brette det inn og legge det inn i filmen og historien. Jeg tror det vi prøvde å gjøre var å lage Fatalities, og til og med påskeegg og kamerabevegelser, alt som var fra spillet, vi ville at det skulle ha en emosjonell innvirkning, vi ville at det skulle bety noe mer enn bare "åh, det ser kult ut". Disse fatalitetene kommer på bestemte tidspunkter, veldig viktige punkter i historien, og derfor prøver vi alltid å gi dem en slags forsterkning, slik at de gir mer gjenklang for publikum som ser på historien."

Du kan se en trailer for Mortal Kombat 2 nedenfor