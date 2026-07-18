Mortal Kombat 2 har premiere på HBO Max neste uke

HQ

Er du i humør for litt overdrevet vold? Vel, vi har noen spennende nyheter: HBO Max får et nytt tilskudd denne uken i form av Netherrealm Studios' mest elskede kampspillfigurer. Du hørte riktig: Scorpion, Kitana, Liu Kang, Johnny Cage (spilt av Karl Urban selv) og alle de andre skal fortsette kampene sine på strømmetjenesten når Mortal Kombat 2 blir lagt til.

24. juli kan du se filmen og finne ut om Shao Kahn lykkes med sine ondsinnede planer. Hvis du vil lese mer om den, anbefaler vi anmeldelsen vår, som du finner her. Hvis du allerede har sett den, kan du dele dine tanker i kommentarfeltet og fortelle andre Gamereactor-lesere om det er vel anvendt tid eller ikke.