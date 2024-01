Mortal Kombat 2-innspillingen er ferdig

Til tross for litt blandede anmeldelser av Mortal Kombat-filmen fra 2021 ble den likevel en ganske stor suksess for Warner, som ganske tidlig bestemte seg for at den skulle få en oppfølger. Og nå har Mortal Kombat 2 tatt et ganske stort skritt mot ferdigstillelse, ettersom filmteamet har avsluttet innspillingen.

Simon McQuoid er regissør, en stilling han også hadde for den første filmen, og de fleste av stjernene er tilbake for å gjenta rollene sine. En av nykommerne er Karl Urban fra The Boys, som spiller Johnny Cage i Mortal Kombat 2, noe som virker som en interessant rollebesetning. Vi tror han ville gjort seg mye bedre som Kano, som igjen spilles av Josh Lawson.

Det er fortsatt ikke bekreftet om Mortal Kombat 2 får premiere i løpet av 2024, men det virker ganske sannsynlig at det vil skje, selv om den vil tilbringe en del tid i etterproduksjonen.