Mortal Kombat 3 er så godt som bekreftet sammen med spin-off

HQ

Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 3 har ikke engang kommet på kino ennå, men produsent Todd Garner vet at det finnes planer for franchisens fremtid, så lenge den kommende filmen blir en suksess på kino.

I en samtale med YouTuber FutureBoyWho2 (via MaxBlizz) sa Garner at "det er planer fremover ... Hvis vi får lov til å lage flere filmer, forhåpentligvis gjør denne det bra nok, er det en sjanse til å gjøre andre ting; spin-offs, en annen oppfølger for å drive historien videre, bringe inn forskjellige karakterer og utvikle karakterene vi allerede har."

Scorpion, Bi-Han (Noob Saibot) og Kano ble nevnt som noen av karakterene som kan få en dypere utvikling hvis serien får lov til å fortsette. Med tanke på at den første filmen kom ut under pandemien og likevel ble en stor nok suksess til at Warner Bros ga grønt lys for en oppfølger, håper vi at den Karl Urban-ledede oppfølgeren kan få lynet til å slå ned to ganger.

Mortal Kombat 2 har premiere 24. oktober på kino.