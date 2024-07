Mortal Kombat: Onslaught legges ned i oktober

Nylig rapporterte vi at NetherRealm, studioet bak Mortal Kombat og Injustice, permitterte hele mobilteamet sitt, og utgjorde rundt 50 ansatte. På den tiden visste vi at dette ikke kunne være bra for Mortal Kombat: Onslaught, den mobile spin-off av hitfighteren, og nå har vi nyheter om at den stenger for godt.

Spillet vil forbli online for de som allerede har lastet det ned frem til 21. oktober, og kjøp i appen vil være oppe til 23. august. Det ble fjernet fra app-butikkene i går, så dessverre er de eneste som kan spille, de som allerede har spillet på enhetene sine.

Mortal Kombat: Onslaught var ikke noe for alle fans, men det er likevel en trist dag for de som likte å spille mobilversjonen av det mest gorete kampspillet som finnes.