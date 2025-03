Mortal Kombat-remastere er bare et tidsspørsmål

HQ

Mer enn 30 år har gått siden vi først ble introdusert for Raiden, Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Kano og alle de andre kamphanene i Ed Boon og John Tobias' blodige knokkelmørbrød.

Mye har skjedd siden den gang, ikke minst den myke omstarten som fant sted i forbindelse med lanseringen av Mortal Kombat 1 forleden år. Men for de to skaperne, ikke minst Ed Boon, handler det ikke bare om fornyelse, og ifølge ham selv er det et sterkt ønske om å vende tilbake til seriens røtter.

Noe han også snakket om i et intervju med Cleveland Gaming Classic der Boon nevnte at remastering av eldre titler bare er et spørsmål om tid, og noe han virkelig ønsker å realisere.

"Jeg skulle gjerne sett at vi kunne gjenoppleve noen av disse øyeblikkene med den nyeste teknologien. Remastere, et nytt actioneventyrspill, det er store muligheter for det. En dag kommer stjernene til å stå på linje, og vi kommer til å få det til å skje."