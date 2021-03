Mortal Kombat-filmen byr på kul plakat

Du ser på Annonser

Ryktene om at Xbox Game Studios har noen spennende annonseringer å komme med i morgen har tydeligvis fått resten av spillverden til å ta det relativt rolig hva nyheter angår i dag, så da slenger vi like gjerne inn en påminnelse med et kult bilde.

Tre uker etter den heftige traileren til Mortal Kombat-filmen har Warner Bros. offentliggjort filmens plakat som både viser noen av kampekspertene vi skal få se i aksjon og minner oss på at den kommer til HBO Max den 16. april.