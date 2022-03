Moss: Book II lanseres om to uker - Frister med gameplayvideo

HQ

Kort tid etter at Polyarc avslørte Moss: Book II i juli sa utviklerne at spillet ville slippes på PlayStation 4 i løpet av våren. Siden vi ikke har hørt stort siden den gang er det ikke rart at enkelte tvilte på at dette ville skje, men her er veldig gledelig nytt.

Studioet forteller at Moss: Book II lanseres allerede den 31. mars, og for å friste de av dere som fortsatt er usikre på et kjøp har vi også fått en 12 minutter lang gameplaypresentasjon. Denne viser oss en tidlig del av spillet som fremhever hvordan vi nå kan forandre omgivelsene på ulike måter, en ny hammer som kan brukes i kamper mot nye fiendetyper, noen kule puzzle-sekvenser og mer som viser at Polyarc har lært mye etter det første spillet.