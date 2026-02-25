Møt Crimson Desert stemmeskuespillerne

HQ

Et så omfattende rollespill som Crimson Desert har naturlig nok en lang liste med stemmeskuespillere, som alle må prestere på et høyt nivå for at innlevelsen i spillet ikke skal gå på bekostning av innlevelsen i spillet. Med bare tre uker igjen til premieren synes Pearl Abyss det er på høy tid at vi blir bedre kjent med stemmeskuespillerne bak eventyret.

I et innlegg på Instagram får vi nå møte de viktigste for å se hvordan menneskene bak stemmene ser ut, inkludert de spillbare hovedkarakterene Kliff (Alec Newman), Oongka (Steward Scudamore) og Damiane (Rebecca Hanssen). I et intervju med Epic Games Store snakker Newman om hvordan han nærmet seg hovedpersonen sin :

"Å se for seg ham som skotte hjalp oss med å identifisere noen av hans egenskaper og holdninger - en naturlig skepsis og årvåkenhet."

Han fortsetter med å beskrive Kliffs personlighet, som vi tilsynelatende vil få se flere sider av :

"Kliff har en slags barsk kynisme som standard, men etter hvert som vi beveget oss gjennom innspillingen, fikk vi sjansen til å se andre deler av personligheten hans også ... han er i stand til å vise store følelser og ikke bare aggresjon eller grusomhet. Familiefølelsen med de andre Greymanes er sannsynligvis den emosjonelle kjernen i Kliff."

Scudamore fikk også anledning til å snakke om sin tilsynelatende noe barskere karakter, som beskrives som lakonisk og reservert med betydelig kontroll over følelsene sine:

"Han er ikke taus fordi han mangler følelser. Han er taus fordi han velger ordene sine med omhu. Den typen tilbakeholdenhet - å være sparsommelig med uttrykk og tenke seg om før man handler - er noe jeg beundrer dypt."

Fra venstre: Oongka, Kliff og Damiane.

Til slutt har vi Hanssen, som er en rutinert stemmeskuespiller og har spilt blant annet Alfira i Baldur's Gate III og Eve i Stellar Blade de siste årene. Nå skal hun i stedet gi liv og personlighet til Damiane, og sier :

"Jeg er mer av en people-pleaser av natur, men det var utrolig forløsende å trekke på rettferdighetssansen min da jeg spilte Damiane. I stedet for å være primitiv og ordentlig, er hun en sterk, selvstendig og selvsikker person som ikke er redd for å si hva hun mener eller gjøre det hun mener er riktig."

Ta en titt på dybdeintervjuet på lenken over, og 19. mars har Crimson Desert premiere på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.