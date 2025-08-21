Møt den nye Weasley-familien i HBOs Harry Potter

HQ

Produksjonen av den første sesongen av HBOs Harry Potter-serie er for tiden i gang, og bilder fra settet viser allerede Dominic McLaughlin og Nick Frost som Harry og Hagrid. Nå har HBO delt et nytt bilde som introduserer hele Weasley-søskenflokken: Percy, Fred, George, Ron og Ginny. Vi visste allerede at Ron skal spilles av Alastair Stout, men det er nå bekreftet at Percy skal spilles av Ruari Spooner, Fred og George av tvillingene Tristan og Gabriel Harland, og Ginny av Gracie Cochrane.

Det ble tidligere avslørt at Katherine Parkinson skal spille moren til søsknene, Molly Weasley, selv om det ennå ikke er sluppet noe offisielt bilde av henne i kostyme. Når det gjelder familiefaren, Arthur Weasley, er rollen foreløpig ikke besatt - ikke helt overraskende, siden karakteren ikke forventes å dukke opp før i den andre sesongen.

Hva er dine tanker om rollebesetningen, bra eller dårlig?