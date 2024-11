MotoGP-tittelen er fortsatt uavgjort etter Bagnaias seier i årets siste sprintløp i Barcelona

HQ

Årets siste MotoGP Grand Prix finner sted denne helgen i Montmeló, Barcelona, i Solidarity GP som mest sannsynlig vil se Jorge Martín bli den nye verdensmesteren... selv om hans rival, Francesco Bagnaia, fortsatt ikke har gitt opp.

For to uker siden, etter forrige GP (Malaysia) der Bagnaia vant over Martín, var avstanden mellom Martín og Bagnaia 24 poeng. I dag, etter spurten, er avstanden redusert til 19 poeng.

I dagens sprintløp vant Bagnaia og beholdt førsteplassen, mens Martín kjempet med Enea Bastianini om andreplassen, men tapte den på siste runde til 'la Bestia', kallenavnet til Bastianini, som kjører i samme team som Bagnaia, Ducati, og som selv kjemper mot Marc Márquez om tredjeplassen i konkurransen.

Spenningen vil fortsette helt til sesongens siste dag. Martín trenger imidlertid bare å ende mellom første- og niendeplass for å få nok poeng til å sikre seg VM-seieren.

Det eneste mulige scenariet for at Francesco Bagnaia skal ende opp med å vinne sin tredje verdensmestertittel på rad, er at han ender som nummer én og Martín som nummer ti eller dårligere. Søndag 17. november vil en ny, fortsatt uavgjort MotoGP-mester reise seg til minne om ofrene for flommen i Valencia.